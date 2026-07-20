Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Montagmittag

Mit dem FTSE 100 geht es am Montag abwärts.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,41 Prozent leichter bei 10 557,34 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3,184 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 600,27 Punkten in den Handel, nach 10 600,37 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 600,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 523,89 Einheiten.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 363,27 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 20.04.2026, den Wert von 10 609,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 992,12 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,09 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Computacenter (+ 5,41 Prozent auf 48,28 GBP), Experian (+ 2,02 Prozent auf 27,74 GBP), ConvaTec (+ 1,48 Prozent auf 2,20 GBP), Diploma (+ 1,38 Prozent auf 73,40 GBP) und StJamess Place (+ 1,02 Prozent auf 10,91 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Bunzl (-1,57 Prozent auf 27,52 GBP), Glencore (-1,57 Prozent auf 5,09 GBP), Airtel Africa (-1,56 Prozent auf 3,41 GBP), Burberry (-1,53 Prozent auf 10,33 GBP) und Vodafone Group (-1,36 Prozent auf 1,16 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 10 704 286 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 301,770 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Werte

2026 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Im Index bietet die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at