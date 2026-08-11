Visa Aktie

Visa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 11.08.2026 18:01:15

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus

Der Handel in New York verläuft derzeit in ruhigen Bahnen.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,09 Prozent auf 53 928,88 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,179 Prozent höher bei 54 072,66 Punkten in den Handel, nach 53 975,98 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 911,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54 222,85 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 704,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43 975,09 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,46 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), IBM (+ 1,68 Prozent auf 240,29 USD), Caterpillar (+ 1,55 Prozent auf 850,53 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 197,21 USD) und Visa (+ 0,67 Prozent auf 363,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Honeywell Technologies (-3,55 Prozent auf 234,31 USD), Nike (-2,45 Prozent auf 41,08 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,03 Prozent auf 348,62 USD), Amazon (-2,01 Prozent auf 272,50 USD) und Procter Gamble (-1,25 Prozent auf 144,61 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 876 335 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,697 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Visa Inc.

mehr Analysen
03.08.26 Visa Kaufen DZ BANK
29.07.26 Visa Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Visa Buy UBS AG
29.07.26 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Visa Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 295,95 -0,37% Alphabet C (ex Google)
Amazon 233,25 -1,17% Amazon
Caterpillar Inc. 744,80 1,78% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 170,42 0,21% Chevron Corp.
Home Depot 298,15 -2,96% Home Depot
Honeywell Technologies 199,14 -0,19% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 201,55 -2,54% IBM Corp. (International Business Machines)
Nike Inc. 35,27 -1,44% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 193,72 2,68% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 124,88 -0,67% Procter & Gamble Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 323,60 -0,86% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 350,40 0,40% UnitedHealth Inc.
Visa Inc. 310,85 -0,80% Visa Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 769,21 -0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX mit Gewinnen -- DAX nach Rekord kaum verändert -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte mit einem Plus. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen präsentieren sich freundlich. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen