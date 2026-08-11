Visa Aktie
WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394
|Index-Bewegung
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11.08.2026 18:01:15
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Mittag im Minus
Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,09 Prozent auf 53 928,88 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 25,316 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,179 Prozent höher bei 54 072,66 Punkten in den Handel, nach 53 975,98 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 53 911,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 54 222,85 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 637,01 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 704,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43 975,09 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11,46 Prozent nach oben. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Dow Jones-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 1,85 Prozent auf 308,25 EUR), IBM (+ 1,68 Prozent auf 240,29 USD), Caterpillar (+ 1,55 Prozent auf 850,53 USD), Chevron (+ 1,18 Prozent auf 197,21 USD) und Visa (+ 0,67 Prozent auf 363,75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Honeywell Technologies (-3,55 Prozent auf 234,31 USD), Nike (-2,45 Prozent auf 41,08 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,03 Prozent auf 348,62 USD), Amazon (-2,01 Prozent auf 272,50 USD) und Procter Gamble (-1,25 Prozent auf 144,61 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6 876 335 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,697 Bio. Euro.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3,88 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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|Visa Inc.
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