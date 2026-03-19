Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0,50 Prozent auf 45 992,32 Punkte nach unten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,546 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,49 Prozent auf 46 913,93 Punkte an der Kurstafel, nach 46 225,15 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 46 134,87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45 733,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,53 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Stand von 49 395,16 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, bei 48 134,89 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 19.03.2025, bei 41 964,63 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 4,94 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 733,70 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,82 Prozent auf 202,23 USD), Cisco (+ 0,57 Prozent auf 78,04 USD), Johnson Johnson (+ 0,19 Prozent auf 237,73 USD), Salesforce (-0,24 Prozent auf 193,87 USD) und Coca-Cola (-0,26 Prozent auf 75,77 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-3,05 Prozent auf 199,70 USD), Home Depot (-2,65 Prozent auf 283,40 EUR), 3M (-2,53 Prozent auf 141,41 USD), Sherwin-Williams (-2,04 Prozent auf 305,75 USD) und Caterpillar (-1,77 Prozent auf 681,34 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 23 161 406 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,826 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,09 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,68 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at