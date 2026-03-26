Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beendet die Donnerstagssitzung im Minus

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel schlussendlich um 1,01 Prozent leichter bei 45 960,11 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 17,873 Bio. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der Dow Jones 0,248 Prozent leichter bei 46 314,24 Punkten, nach 46 429,49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 46 547,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 45 910,75 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 0,341 Prozent. Vor einem Monat, am 26.02.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 49 499,20 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.12.2025, wurde der Dow Jones mit 48 710,97 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, wies der Dow Jones 42 454,79 Punkte auf.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,01 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 369,39 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 2,02 Prozent auf 185,64 USD), Chevron (+ 1,29 Prozent auf 207,79 USD), Verizon (+ 0,73 Prozent auf 50,74 USD), Cisco (+ 0,40 Prozent auf 82,16 USD) und Visa (+ 0,20 Prozent auf 305,53 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-4,16 Prozent auf 171,24 USD), 3M (-2,74 Prozent auf 143,99 USD), Boeing (-2,63 Prozent auf 194,36 USD), Goldman Sachs (-2,28 Prozent auf 822,64 USD) und Caterpillar (-2,20 Prozent auf 703,19 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 52 937 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,759 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,28 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at