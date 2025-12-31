Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten

Der Dow Jones gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,13 Prozent auf 48 301,85 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19,201 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,140 Prozent fester bei 48 434,88 Punkten, nach 48 367,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 48 394,51 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 48 242,32 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,688 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, wies der Dow Jones 47 716,42 Punkte auf. Am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, wurde der Dow Jones mit 46 397,89 Punkten berechnet. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2024, wies der Dow Jones einen Wert von 42 544,22 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 13,94 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 48 886,86 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 36 611,78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Nike (+ 1,68 Prozent auf 62,22 USD), NVIDIA (+ 0,70 Prozent auf 188,86 USD), Verizon (+ 0,29 Prozent auf 40,82 USD), Walmart (+ 0,12 Prozent auf 112,05 USD) und Amgen (+ 0,10 Prozent auf 329,02 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Goldman Sachs (-0,69 Prozent auf 878,30 USD), Boeing (-0,58 Prozent auf 217,24 USD), Walt Disney (-0,57 Prozent auf 114,13 USD), American Express (-0,53 Prozent auf 371,40 USD) und Merck (-0,46 Prozent auf 105,57 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 3 185 875 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,897 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 8,50 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

