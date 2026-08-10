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Dow Jones-Kursverlauf 10.08.2026 16:01:36

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der Dow Jones bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,15 Prozent tiefer bei 53 956,87 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,294 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 54 072,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 53 866,69 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 52 637,01 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 49 609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der Dow Jones bei 44 175,61 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,35 Prozent auf 190,95 USD), Cisco (+ 1,59 Prozent auf 123,36 USD), UnitedHealth (+ 1,23 Prozent auf 412,09 USD), Microsoft (+ 1,10 Prozent auf 505,48 USD) und Salesforce (+ 0,68 Prozent auf 194,05 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-2,42 Prozent auf 305,75 USD), Sherwin-Williams (-1,72 Prozent auf 363,36 USD), Honeywell Technologies (-1,11 Prozent auf 243,48 USD), Travelers (-0,97 Prozent auf 380,58 USD) und Walt Disney (-0,70 Prozent auf 104,18 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 471 196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie weist mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,91 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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