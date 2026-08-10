Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Dow Jones-Kursverlauf
|
10.08.2026 16:01:36
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten
Am Montag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0,15 Prozent tiefer bei 53 956,87 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25,294 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 54 072,66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 53 866,69 Einheiten.
Dow Jones-Performance im Jahresverlauf
Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 10.07.2026, mit 52 637,01 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Stand von 49 609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, notierte der Dow Jones bei 44 175,61 Punkten.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11,52 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 2,35 Prozent auf 190,95 USD), Cisco (+ 1,59 Prozent auf 123,36 USD), UnitedHealth (+ 1,23 Prozent auf 412,09 USD), Microsoft (+ 1,10 Prozent auf 505,48 USD) und Salesforce (+ 0,68 Prozent auf 194,05 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-2,42 Prozent auf 305,75 USD), Sherwin-Williams (-1,72 Prozent auf 363,36 USD), Honeywell Technologies (-1,11 Prozent auf 243,48 USD), Travelers (-0,97 Prozent auf 380,58 USD) und Walt Disney (-0,70 Prozent auf 104,18 USD).
Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 471 196 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Die Travelers-Aktie weist mit 11,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 3,91 Prozent bei der Nike-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Chevron Corp.
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.at)
|
10.08.26
|Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Nachmittag (finanzen.at)
|
10.08.26
|Montagshandel in New York: Dow Jones schwächelt mittags (finanzen.at)
|
10.08.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Chevron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Chevron-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
07.08.26
|Börse New York: Anleger lassen Dow Jones zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Handel in New York: Dow Jones auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Chevron Corp.
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
|01.11.24
|Chevron Outperform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|266,70
|-1,79%
|Chevron Corp.
|168,54
|4,63%
|Cisco Inc.
|106,58
|1,82%
|Honeywell Technologies
|210,05
|-1,01%
|Microsoft Corp.
|438,85
|1,30%
|Nike Inc.
|36,45
|0,96%
|NVIDIA Corp.
|188,46
|-2,50%
|Salesforce
|170,66
|2,67%
|Sherwin-Williams Co.
|313,70
|-1,57%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|325,40
|-2,08%
|UnitedHealth Inc.
|353,60
|0,34%
|Walt Disney
|89,27
|-1,49%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 975,98
|-0,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht wenig bewegt in den Feierabend -- DAX schließlich kaum verändert -- Leichte Verluste an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart unentschlossen. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Richtung. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchen am Montag Gewinne.