Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Mittag

Wenig Veränderung ist am Donnerstagmittag in New York zu beobachten.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0,16 Prozent schwächer bei 49 832,49 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,530 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,938 Prozent auf 49 442,19 Punkte an der Kurstafel, nach 49 910,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50 130,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 709,49 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,841 Prozent. Vor einem Monat, am 07.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46 584,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Wert von 50 115,67 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 07.05.2025, den Wert von 41 113,97 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 3,00 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 50 512,79 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern registriert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 3,63 Prozent auf 187,77 USD), Microsoft (+ 2,72 Prozent auf 425,22 USD), NVIDIA (+ 2,65 Prozent auf 213,34 USD), IBM (+ 2,36 Prozent auf 231,07 USD) und Walt Disney (+ 2,04 Prozent auf 110,26 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Chevron (-2,37 Prozent auf 180,77 USD), Caterpillar (-2,30 Prozent auf 905,58 USD), Merck (-1,93 Prozent auf 111,37 USD), Johnson Johnson (-1,72 Prozent auf 220,76 USD) und JPMorgan Chase (-1,40 Prozent auf 310,50 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 749 805 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4,064 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at