Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Dow Jones-Performance im Fokus
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29.09.2026 20:04:18
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones fällt am Nachmittag
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,44 Prozent tiefer bei 51 254,64 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25,601 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,324 Prozent fester bei 51 648,48 Punkten in den Handel, nach 51 481,51 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag am Dienstag bei 51 129,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51 505,19 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 559,99 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der Dow Jones mit 52 182,74 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Stand von 46 316,07 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 5,94 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 2,23 Prozent auf 188,50 USD), Amgen (+ 0,41 Prozent auf 419,85 USD), Caterpillar (+ 0,37 Prozent auf 822,96 USD), McDonalds (+ 0,36 Prozent auf 234,45 USD) und Amazon (+ 0,22 Prozent auf 246,69 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walmart (-2,23 Prozent auf 106,31 USD), Apple (-1,88 Prozent auf 332,05 USD), Nike (-1,76 Prozent auf 35,75 USD), Johnson Johnson (-1,67 Prozent auf 267,42 USD) und Sherwin-Williams (-1,37 Prozent auf 328,23 USD).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9 256 273 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,773 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Mit 4,58 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|217,55
|0,07%
|Amgen Inc.
|373,35
|0,07%
|Apple Inc.
|290,25
|0,00%
|Boeing Co.
|169,32
|2,42%
|Caterpillar Inc.
|730,20
|0,05%
|Johnson & Johnson
|236,10
|0,15%
|McDonald's Corp.
|206,70
|0,24%
|Nike Inc.
|31,66
|0,09%
|NVIDIA Corp.
|200,95
|0,32%
|Procter & Gamble Co.
|130,78
|0,06%
|Sherwin-Williams Co.
|290,90
|-0,21%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|319,90
|-0,03%
|Walmart
|93,92
|-0,16%
Indizes in diesem Artikel
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|51 349,92
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