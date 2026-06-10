Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,19 Prozent leichter bei 50 265,06 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 20,222 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,113 Prozent auf 50 814,42 Punkte an der Kurstafel, nach 50 872,11 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50 088,82 Punkte, das Tageshoch hingegen 50 769,26 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1,44 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 609,16 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 47 706,51 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 42 866,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,89 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 51 660,40 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 2,67 Prozent auf 191,74 USD), Coca-Cola (+ 2,37 Prozent auf 83,27 USD), Verizon (+ 2,21 Prozent auf 46,79 USD), Travelers (+ 1,13 Prozent auf 303,65 USD) und Apple (+ 0,90 Prozent auf 293,17 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-5,61 Prozent auf 863,43 USD), Honeywell (-3,38 Prozent auf 208,41 USD), Boeing (-2,82 Prozent auf 208,47 USD), Goldman Sachs (-2,61 Prozent auf 1 005,03 USD) und NVIDIA (-2,55 Prozent auf 202,88 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 16 840 671 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,370 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at