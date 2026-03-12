Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones in Rot

Der Dow Jones sinkt im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 1,42 Prozent auf 46 745,15 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 18,651 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,577 Prozent auf 47 690,76 Punkte an der Kurstafel, nach 47 417,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 46 683,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 47 242,52 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 451,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, wies der Dow Jones 48 458,05 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, erreichte der Dow Jones einen Wert von 41 350,93 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,38 Prozent zurück. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50 512,79 Punkte. Bei 46 615,52 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Chevron (+ 3,59 Prozent auf 198,68 USD), Salesforce (+ 2,19 Prozent auf 198,38 USD), Travelers (+ 1,09 Prozent auf 302,67 USD), Walmart (+ 0,98 Prozent auf 124,70 USD) und Coca-Cola (+ 0,37 Prozent auf 77,92 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Goldman Sachs (-4,54 Prozent auf 786,39 USD), Boeing (-4,12 Prozent auf 205,28 USD), 3M (-3,59 Prozent auf 149,60 USD), Nike (-2,68 Prozent auf 54,21 USD) und UnitedHealth (-2,51 Prozent auf 278,10 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 20 259 288 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro den größten Anteil.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,33 erwartet. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at