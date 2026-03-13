Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Dow Jones im Blick
|
13.03.2026 20:03:57
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein
Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0,02 Prozent tiefer bei 46 670,31 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,654 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 47 242,52 Punkte an der Kurstafel, nach 46 677,85 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tageshoch bei 47 123,99 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 46 565,53 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 1,48 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2026, wurde der Dow Jones mit 49 500,93 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 48 458,05 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.03.2025, den Stand von 40 813,57 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 3,54 Prozent zu Buche. Bei 50 512,79 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 46 565,53 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im Dow Jones
Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 2,46 Prozent auf 209,79 USD), 3M (+ 1,87 Prozent auf 151,89 USD), UnitedHealth (+ 1,77 Prozent auf 281,95 USD), Verizon (+ 1,59 Prozent auf 51,44 USD) und Cisco (+ 1,35 Prozent auf 78,79 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-3,04 Prozent auf 193,22 USD), Apple (-1,62 Prozent auf 251,62 USD), Microsoft (-1,53 Prozent auf 395,71 USD), NVIDIA (-1,20 Prozent auf 180,94 USD) und Caterpillar (-1,17 Prozent auf 692,48 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 21 515 823 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,886 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf
Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,32 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,55 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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