Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones leichter

Um 20:02 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,24 Prozent auf 51 699,28 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 25,324 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,273 Prozent auf 52 490,68 Punkte an der Kurstafel, nach 52 347,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 324,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 51 601,34 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 52 002,41 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 53 732,41 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 47 147,48 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,86 Prozent zu. Bei 54 744,33 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2,80 Prozent auf 172,74 USD), Coca-Cola (+ 1,92 Prozent auf 99,31 USD), Visa (+ 1,59 Prozent auf 427,01 USD), UnitedHealth (+ 1,12 Prozent auf 409,67 USD) und McDonalds (+ 0,69 Prozent auf 275,52 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-5,23 Prozent auf 573,65 USD), NVIDIA (-4,35 Prozent auf 155,76 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,42 Prozent auf 282,52 USD), Amazon (-3,25 Prozent auf 257,99 USD) und Boeing (-3,18 Prozent auf 166,09 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 40 396 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at