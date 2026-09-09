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Kursentwicklung 09.09.2026 22:34:52

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer

Der Dow Jones bewegte sich heute auf rotem Terrain.

Letztendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 52 380,66 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,991 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,615 Prozent fester bei 53 110,45 Punkten in den Mittwochshandel, nach 52 786,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 314,61 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 707,90 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Minus von 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 54 036,93 Punkten auf. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Wert von 50 872,11 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Stand von 45 711,34 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,26 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54 744,33 Punkte. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 3,38 Prozent auf 239,94 USD), Chevron (+ 1,91 Prozent auf 213,81 USD), JPMorgan Chase (+ 0,34 Prozent auf 354,71 USD), Travelers (+ 0,33 Prozent auf 366,85 USD) und Cisco (+ 0,24 Prozent auf 109,43 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Alphabet C (ex Google) (-2,09 Prozent auf 328,38 USD), Boeing (-2,05 Prozent auf 206,42 USD), Procter Gamble (-2,02 Prozent auf 142,64 USD), Salesforce (-1,99 Prozent auf 244,16 USD) und Nike (-1,97 Prozent auf 37,35 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 20 089 699 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,769 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,28 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Dow Jones 52 380,66 -0,77%

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