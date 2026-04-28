Sherwin-Williams Aktie
WKN: 856050 / ISIN: US8243481061
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28.04.2026 22:34:53
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus
Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 49 141,93 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,113 Prozent auf 49 112,20 Punkte an der Kurstafel, nach 49 167,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 381,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 077,75 Zählern.
Dow Jones-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 45 166,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 015,60 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 40 227,59 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 3,86 Prozent auf 78,35 USD), UnitedHealth (+ 3,41 Prozent auf 366,77 USD), IBM (+ 2,19 Prozent auf 233,04 USD), Travelers (+ 2,07 Prozent auf 310,02 USD) und Chevron (+ 1,94 Prozent auf 188,36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-3,52 Prozent auf 324,27 USD), NVIDIA (-1,59 Prozent auf 213,17 USD), Cisco (-1,59 Prozent auf 86,86 USD), Caterpillar (-1,32 Prozent auf 817,87 USD) und Goldman Sachs (-1,20 Prozent auf 926,55 USD).
Die teuersten Dow Jones-Konzerne
Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42 779 146 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,327 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder
Die Verizon-Aktie hat mit 9,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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