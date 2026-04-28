Sherwin-Williams Aktie

Sherwin-Williams für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856050 / ISIN: US8243481061

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Fokus 28.04.2026 22:34:53

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

Kaum verändert zeigte sich der Dow Jones zum Handelsende.

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 49 141,93 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,113 Prozent auf 49 112,20 Punkte an der Kurstafel, nach 49 167,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 381,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 077,75 Zählern.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, den Wert von 45 166,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.01.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49 015,60 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Wert von 40 227,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 50 512,79 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Coca-Cola (+ 3,86 Prozent auf 78,35 USD), UnitedHealth (+ 3,41 Prozent auf 366,77 USD), IBM (+ 2,19 Prozent auf 233,04 USD), Travelers (+ 2,07 Prozent auf 310,02 USD) und Chevron (+ 1,94 Prozent auf 188,36 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-3,52 Prozent auf 324,27 USD), NVIDIA (-1,59 Prozent auf 213,17 USD), Cisco (-1,59 Prozent auf 86,86 USD), Caterpillar (-1,32 Prozent auf 817,87 USD) und Goldman Sachs (-1,20 Prozent auf 926,55 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 42 779 146 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,327 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

Die Verizon-Aktie hat mit 9,56 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Goldman Sachs

mehr Nachrichten

Analysen zu Goldman Sachs

mehr Analysen
13.04.26 Goldman Sachs Neutral UBS AG
13.04.26 Goldman Sachs Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.04.26 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
15.01.25 Goldman Sachs Sector Perform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Caterpillar Inc. 693,80 -0,60% Caterpillar Inc.
Chevron Corp. 163,84 1,99% Chevron Corp.
Cisco Inc. 76,10 2,60% Cisco Inc.
Coca-Cola Co. 67,63 1,35% Coca-Cola Co.
Goldman Sachs 771,40 -2,50% Goldman Sachs
IBM Corp. (International Business Machines) 196,54 -1,41% IBM Corp. (International Business Machines)
NVIDIA Corp. 179,00 -1,77% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 272,30 -1,80% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 259,90 -1,78% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 314,60 0,51% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 40,09 -0,46% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 48 838,38 -0,62%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf Fed und Tech-Bilanzen: ATX schlussendlich deutlich fester -- DAX geht schwächer aus dem Handel -- Chinas Börsen schließen im Plus - Nikkei ruht feiertagsbedingt
Der heimische Markt verbuchte am Mittwoch Gewinne, wohingegen sich der deutsche Leitindex abwärts bewegte. An den chinesischen Börsen ging es zur Wochenmitte nach oben. Der Handel in Japan ruhte derweil feiertagsbedingt.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen