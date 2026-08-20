Walt Disney Aktie

Walt Disney für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Fokus 20.08.2026 20:04:06

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 52 893,50 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,532 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,001 Prozent stärker bei 53 463,47 Punkten, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 891,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 381,22 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones auf 51 839,26 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 50 009,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 938,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1,05 Prozent auf 366,01 USD), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 91,27 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 207,36 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 269,09 USD) und Walt Disney (+ 0,41 Prozent auf 107,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-8,95 Prozent auf 104,07 USD), Boeing (-3,20 Prozent auf 215,08 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 346,35 USD) und Nike (-1,72 Prozent auf 40,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 759 761 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,550 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 3,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walt Disney

mehr Nachrichten

Analysen zu Walt Disney

mehr Analysen
07.05.26 Walt Disney Outperform Bernstein Research
02.02.26 Walt Disney Kaufen DZ BANK
13.11.25 Walt Disney Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.08.25 Walt Disney Kaufen DZ BANK
06.08.25 Walt Disney Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 184,44 0,33% Boeing Co.
Chevron Corp. 177,18 0,37% Chevron Corp.
Coca-Cola Co. 77,57 -0,46% Coca-Cola Co.
Home Depot 287,50 0,23% Home Depot
McDonald's Corp. 230,40 -0,43% McDonald's Corp.
Nike Inc. 34,56 -0,04% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 185,92 0,30% NVIDIA Corp.
Sherwin-Williams Co. 296,60 -0,07% Sherwin-Williams Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 312,00 -0,35% Travelers Inc (Travelers Companies)
UnitedHealth Inc. 331,20 0,73% UnitedHealth Inc.
Walmart 88,50 0,11% Walmart
Walt Disney 92,03 -0,18% Walt Disney

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 53 099,67 0,65%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:46 Bridgewater baut NVIDIA-Position ab: Die zehn größten Aktien im Depot
20.08.26 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
20.08.26 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33

Börse aktuell - Live Ticker

ATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen