Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 52 893,50 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,532 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,001 Prozent stärker bei 53 463,47 Punkten, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 891,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 381,22 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones auf 51 839,26 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 50 009,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 938,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1,05 Prozent auf 366,01 USD), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 91,27 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 207,36 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 269,09 USD) und Walt Disney (+ 0,41 Prozent auf 107,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-8,95 Prozent auf 104,07 USD), Boeing (-3,20 Prozent auf 215,08 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 346,35 USD) und Nike (-1,72 Prozent auf 40,35 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 759 761 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,550 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 3,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at