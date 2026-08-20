Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|Dow Jones-Performance im Fokus
|
20.08.2026 20:04:06
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 1,07 Prozent auf 52 893,50 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 24,532 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,001 Prozent stärker bei 53 463,47 Punkten, nach 53 463,05 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 891,72 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 53 381,22 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der Dow Jones auf 51 839,26 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Wert von 50 009,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44 938,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Dow Jones-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Travelers (+ 1,05 Prozent auf 366,01 USD), Coca-Cola (+ 1,02 Prozent auf 91,27 USD), Chevron (+ 0,78 Prozent auf 207,36 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 269,09 USD) und Walt Disney (+ 0,41 Prozent auf 107,37 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Walmart (-8,95 Prozent auf 104,07 USD), Boeing (-3,20 Prozent auf 215,08 USD), Home Depot (-2,63 Prozent auf 288,60 EUR), Sherwin-Williams (-2,05 Prozent auf 346,35 USD) und Nike (-1,72 Prozent auf 40,35 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die Walmart-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 12 759 761 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,550 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 3,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Walt Disney
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
20.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
19.08.26
|Börse New York: Dow Jones schlussendlich stärker (finanzen.at)
|
19.08.26
|Freundlicher Handel in New York: So entwickelt sich der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
19.08.26
|Handel in New York: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
18.08.26
|Disney accuses Trump administration of cracking down on freedom of speech (Financial Times)
|
17.08.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Walt Disney
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
|07.05.26
|Walt Disney Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Walt Disney Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Walt Disney Kaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|Walt Disney Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|184,44
|0,33%
|Chevron Corp.
|177,18
|0,37%
|Coca-Cola Co.
|77,57
|-0,46%
|Home Depot
|287,50
|0,23%
|McDonald's Corp.
|230,40
|-0,43%
|Nike Inc.
|34,56
|-0,04%
|NVIDIA Corp.
|185,92
|0,30%
|Sherwin-Williams Co.
|296,60
|-0,07%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|312,00
|-0,35%
|UnitedHealth Inc.
|331,20
|0,73%
|Walmart
|88,50
|0,11%
|Walt Disney
|92,03
|-0,18%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|53 099,67
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zieht an -- DAX etwas fester - 26.000-Punkte-Marke im Blick -- Wall Street startet etwas höher -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.