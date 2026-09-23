McDonald's Aktie

McDonald's für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856958 / ISIN: US5801351017

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Dow Jones-Performance im Fokus 23.09.2026 20:03:56

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 51 626,46 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,583 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,845 Prozent stärker bei 52 301,92 Punkten, nach 51 863,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 479,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 846,81 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,597 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53 277,01 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 51 666,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 292,78 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 239,46 USD), Boeing (+ 2,02 Prozent auf 201,72 USD), Chevron (+ 1,81 Prozent auf 206,07 USD), IBM (+ 1,59 Prozent auf 235,05 USD) und Travelers (+ 1,07 Prozent auf 365,88 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-5,40 Prozent auf 236,83 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,39 Prozent auf 335,63 USD), Amazon (-2,47 Prozent auf 248,69 USD), Merck (-1,91 Prozent auf 148,03 USD) und NVIDIA (-1,60 Prozent auf 225,21 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 038 458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,796 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu McDonald's Corp.

mehr Analysen
21.09.26 McDonald's Buy UBS AG
15.09.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonald's Kaufen DZ BANK
05.08.26 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 McDonald's Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Alphabet C (ex Google) 294,15 -2,97% Alphabet C (ex Google)
Amazon 219,05 -1,79% Amazon
Boeing Co. 175,16 1,49% Boeing Co.
Chevron Corp. 180,06 0,85% Chevron Corp.
IBM Corp. (International Business Machines) 204,45 0,64% IBM Corp. (International Business Machines)
McDonald's Corp. 209,10 -4,69% McDonald's Corp.
Merck Co. 130,06 -2,21% Merck Co.
Microsoft Corp. 439,30 0,84% Microsoft Corp.
Nike Inc. 31,53 -0,21% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 197,64 -1,57% NVIDIA Corp.
Salesforce 208,75 2,96% Salesforce
Travelers Inc (Travelers Companies) 316,70 0,25% Travelers Inc (Travelers Companies)

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 511,59 -0,68%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Minus in den Feierabend - 7.000-Punkte-Marke erstmals geknackt -- DAX beendet Handel leichter -- US-Börsen schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts, während der deutsche Leitindex ebenso nachgab. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen