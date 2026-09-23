McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Dow Jones-Performance im Fokus
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23.09.2026 20:03:56
Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Am Mittwoch geht es im Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,46 Prozent auf 51 626,46 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 25,583 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0,845 Prozent stärker bei 52 301,92 Punkten, nach 51 863,69 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 479,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51 846,81 Zählern.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0,597 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der Dow Jones auf 53 277,01 Punkte taxiert. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Wert von 51 666,84 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 292,78 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,71 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Dow Jones-Tops und -Flops
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,65 Prozent auf 239,46 USD), Boeing (+ 2,02 Prozent auf 201,72 USD), Chevron (+ 1,81 Prozent auf 206,07 USD), IBM (+ 1,59 Prozent auf 235,05 USD) und Travelers (+ 1,07 Prozent auf 365,88 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil McDonalds (-5,40 Prozent auf 236,83 USD), Alphabet C (ex Google) (-3,39 Prozent auf 335,63 USD), Amazon (-2,47 Prozent auf 248,69 USD), Merck (-1,91 Prozent auf 148,03 USD) und NVIDIA (-1,60 Prozent auf 225,21 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 038 458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,796 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder
Die Travelers-Aktie hat mit 10,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Mit 4,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.08.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|15.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.08.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.05.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|294,15
|-2,97%
|Amazon
|219,05
|-1,79%
|Boeing Co.
|175,16
|1,49%
|Chevron Corp.
|180,06
|0,85%
|IBM Corp. (International Business Machines)
|204,45
|0,64%
|McDonald's Corp.
|209,10
|-4,69%
|Merck Co.
|130,06
|-2,21%
|Microsoft Corp.
|439,30
|0,84%
|Nike Inc.
|31,53
|-0,21%
|NVIDIA Corp.
|197,64
|-1,57%
|Salesforce
|208,75
|2,96%
|Travelers Inc (Travelers Companies)
|316,70
|0,25%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|51 511,59
|-0,68%
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