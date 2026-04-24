Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich letztendlich schwächer

Der Dow Jones schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 49 230,71 Punkten ab. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19,609 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,052 Prozent auf 49 284,85 Punkte an der Kurstafel, nach 49 310,32 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 393,34 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 49 085,75 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,388 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 124,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 49 098,71 Punkten bewertet. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Stand von 40 093,40 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,75 Prozent nach oben. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4,32 Prozent auf 208,27 USD), Amazon (+ 3,49 Prozent auf 263,99 USD), Salesforce (+ 2,80 Prozent auf 178,16 USD), Microsoft (+ 2,13 Prozent auf 424,62 USD) und Procter Gamble (+ 1,70 Prozent auf 148,18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Merck (-2,37 Prozent auf 111,90 USD), Verizon (-1,78 Prozent auf 46,38 USD), Walmart (-1,60 Prozent auf 129,92 USD), Travelers (-1,50 Prozent auf 302,73 USD) und American Express (-1,40 Prozent auf 314,08 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 51 501 861 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,214 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at