Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich leichter

Am Freitag verbuchte der Dow Jones via NYSE letztendlich ein Minus in Höhe von 0,36 Prozent auf 48 892,47 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,846 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,272 Prozent auf 48 938,27 Punkte an der Kurstafel, nach 49 071,56 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 459,88 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 047,68 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0,499 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 30.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 367,06 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 47 522,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 44 882,13 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,05 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47 853,04 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Verizon (+ 11,83 Prozent auf 44,52 USD), Chevron (+ 3,34 Prozent auf 176,90 USD), Coca-Cola (+ 1,88 Prozent auf 74,81 USD), Merck (+ 1,78 Prozent auf 110,27 USD) und Walmart (+ 1,47 Prozent auf 119,14 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Visa (-3,00 Prozent auf 321,83 USD), 3M (-2,06 Prozent auf 153,16 USD), UnitedHealth (-1,83 Prozent auf 286,93 USD), American Express (-1,77 Prozent auf 352,17 USD) und Nike (-1,26 Prozent auf 61,81 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 56 899 560 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,898 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,01 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

