Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones sackt ab

Am Montag gibt der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE um 0,30 Prozent auf 48 832,08 Punkte nach. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,274 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,563 Prozent auf 49 253,57 Punkte an der Kurstafel, nach 48 977,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 48 990,60 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 48 377,96 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.02.2026, einen Stand von 49 407,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, stand der Dow Jones noch bei 47 474,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wies der Dow Jones 43 840,91 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 0,929 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 50 512,79 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 2,86 Prozent auf 182,26 USD), Microsoft (+ 1,59 Prozent auf 399,00 USD), Caterpillar (+ 1,09 Prozent auf 750,93 USD), Chevron (+ 1,03 Prozent auf 188,68 USD) und Honeywell (+ 0,83 Prozent auf 245,61 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Sherwin-Williams (-2,58 Prozent auf 353,23 USD), 3M (-2,18 Prozent auf 161,72 USD), Walt Disney (-2,14 Prozent auf 103,77 USD), Nike (-1,98 Prozent auf 60,95 USD) und Merck (-1,92 Prozent auf 121,44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 28 290 176 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3,678 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,19 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at