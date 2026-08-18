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Dow Jones-Kursverlauf 18.08.2026 20:03:51

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones schwächelt am Nachmittag

Der Dow Jones verliert aktuell an Boden.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0,22 Prozent tiefer bei 53 339,57 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 24,936 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,380 Prozent auf 53 663,11 Punkte an der Kurstafel, nach 53 459,78 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 478,76 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 53 256,34 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 52 146,42 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.05.2026, bei 49 686,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.08.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 44 911,82 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 10,25 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3,83 Prozent auf 198,28 USD), Johnson Johnson (+ 3,13 Prozent auf 270,57 USD), Nike (+ 2,67 Prozent auf 40,14 USD), IBM (+ 2,07 Prozent auf 233,58 USD) und Coca-Cola (+ 2,03 Prozent auf 88,75 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-4,95 Prozent auf 838,00 USD), NVIDIA (-2,07 Prozent auf 220,35 USD), Goldman Sachs (-1,56 Prozent auf 1 034,95 USD), Cisco (-1,31 Prozent auf 111,42 USD) und Boeing (-1,04 Prozent auf 223,61 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 10 846 919 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,709 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Die Travelers-Aktie weist mit 10,70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,18 Prozent bei der Nike-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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