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Index im Fokus 13.05.2026 20:04:16

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste

Der Dow Jones zeigt sich derzeit schwächer.

Um 20:02 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,21 Prozent leichter bei 49 655,25 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 20,066 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,042 Prozent schwächer bei 49 739,62 Punkten, nach 49 760,56 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 451,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 49 680,97 Einheiten.

Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0,214 Prozent. Vor einem Monat, am 13.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 48 218,25 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der Dow Jones mit 42 140,43 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,63 Prozent aufwärts. Bei 50 512,79 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,12 Prozent auf 147,68 USD), NVIDIA (+ 2,54 Prozent auf 226,38 USD), Johnson Johnson (+ 2,39 Prozent auf 229,63 USD), Apple (+ 1,99 Prozent auf 300,66 USD) und Boeing (+ 1,63 Prozent auf 240,74 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Salesforce (-3,74 Prozent auf 164,90 USD), Home Depot (-3,48 Prozent auf 256,65 EUR), IBM (-2,54 Prozent auf 213,65 USD), American Express (-1,89 Prozent auf 308,36 USD) und Sherwin-Williams (-1,83 Prozent auf 305,87 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 18 110 353 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Verizon lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,88 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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07.04.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.25 IBM Hold Jefferies & Company Inc.
23.03.25 IBM Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.01.25 IBM Buy Goldman Sachs Group Inc.
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