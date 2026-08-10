Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste

Am ersten Tag der Woche legten Börsianer in New York eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Montag ging der Dow Jones nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 53 975,98 Punkten aus dem Handel. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 25,294 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,347 Prozent auf 53 849,26 Punkte an der Kurstafel, nach 54 036,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 53 850,19 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 54 072,66 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 10.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52 637,01 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, notierte der Dow Jones bei 49 609,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44 175,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 11,56 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 54 744,33 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Chevron (+ 4,48 Prozent auf 194,91 USD), Salesforce (+ 2,47 Prozent auf 197,51 USD), Merck (+ 1,82 Prozent auf 130,92 USD), Amgen (+ 1,52 Prozent auf 417,20 USD) und Amazon (+ 1,32 Prozent auf 278,09 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen NVIDIA (-2,86 Prozent auf 217,55 USD), Travelers (-2,26 Prozent auf 375,62 USD), Sherwin-Williams (-1,90 Prozent auf 362,71 USD), Walt Disney (-1,65 Prozent auf 103,18 USD) und Apple (-1,62 Prozent auf 308,26 USD) unter Druck.

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 29 790 015 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3,91 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at