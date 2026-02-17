Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Abschläge

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,34 Prozent leichter bei 49 330,38 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,174 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,124 Prozent auf 49 439,58 Punkte an der Kurstafel, nach 49 500,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 49 322,58 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 49 732,37 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der Dow Jones mit 49 359,33 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 46 590,24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wurde der Dow Jones mit 44 546,08 Punkten berechnet.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,96 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Travelers (+ 1,59 Prozent auf 298,89 USD), Apple (+ 1,24 Prozent auf 258,96 USD), American Express (+ 1,16 Prozent auf 341,42 USD), JPMorgan Chase (+ 1,13 Prozent auf 305,97 USD) und Procter Gamble (+ 1,09 Prozent auf 161,81 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil IBM (-1,95 Prozent auf 257,26 USD), Chevron (-1,45 Prozent auf 181,07 USD), Salesforce (-1,43 Prozent auf 187,00 USD), 3M (-1,15 Prozent auf 169,85 USD) und Caterpillar (-1,08 Prozent auf 765,82 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 639 137 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 3,750 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,99 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

