Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht zum Start Verluste

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Mittwochmorgen wieder ab.

Der Dow Jones fällt im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,37 Prozent auf 50 681,63 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20,222 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,113 Prozent tiefer bei 50 814,42 Punkten in den Handel, nach 50 872,11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 50 479,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 50 769,26 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0,619 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, lag der Dow Jones bei 49 609,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 47 706,51 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.06.2025, wurde der Dow Jones auf 42 866,87 Punkte taxiert.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,75 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 51 660,40 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1,70 Prozent auf 82,72 USD), Verizon (+ 1,28 Prozent auf 46,37 USD), Chevron (+ 0,94 Prozent auf 188,51 USD), McDonalds (+ 0,61 Prozent auf 283,97 USD) und Johnson Johnson (+ 0,52 Prozent auf 238,24 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Honeywell (-1,98 Prozent auf 211,42 USD), 3M (-1,93 Prozent auf 153,37 USD), Caterpillar (-1,55 Prozent auf 900,54 USD), UnitedHealth (-1,33 Prozent auf 407,50 USD) und Cisco (-0,95 Prozent auf 119,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 4 124 475 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,370 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at