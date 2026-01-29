Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verliert am Mittag

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 18:00 Uhr via NYSE 0,23 Prozent tiefer bei 48 905,19 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,747 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,019 Prozent fester bei 49 024,68 Punkten, nach 49 015,60 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49 292,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 48 597,22 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn sank der Dow Jones bereits um 0,473 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wies der Dow Jones 48 461,93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.10.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47 632,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 713,52 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,08 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49 633,35 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit IBM (+ 6,57 Prozent auf 313,48 USD), Caterpillar (+ 3,61 Prozent auf 666,49 USD), Honeywell (+ 3,54 Prozent auf 224,30 USD), Merck (+ 1,78 Prozent auf 108,80 USD) und Verizon (+ 1,66 Prozent auf 40,07 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-11,87 Prozent auf 424,47 USD), Salesforce (-7,06 Prozent auf 211,87 USD), Boeing (-2,28 Prozent auf 236,09 USD), NVIDIA (-1,85 Prozent auf 187,98 USD) und Amazon (-1,68 Prozent auf 238,93 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 889 926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,825 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 8,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 7,00 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

