Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter

Um 15:59 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,66 Prozent tiefer bei 48 654,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18,274 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,563 Prozent auf 49 253,57 Punkte an der Kurstafel, nach 48 977,92 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 48 377,96 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 48 794,42 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 02.02.2026, den Stand von 49 407,66 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47 474,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 43 840,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 0,563 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 47 853,04 Zähler.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell NVIDIA (+ 1,54 Prozent auf 179,92 USD), Chevron (+ 0,87 Prozent auf 188,38 USD), Microsoft (+ 0,63 Prozent auf 395,22 USD), Johnson Johnson (+ 0,42 Prozent auf 249,48 USD) und Boeing (+ 0,03 Prozent auf 227,60 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Sherwin-Williams (-4,64 Prozent auf 345,76 USD), Nike (-3,30 Prozent auf 60,13 USD), 3M (-3,15 Prozent auf 160,12 USD), Walt Disney (-2,16 Prozent auf 103,75 USD) und Caterpillar (-2,15 Prozent auf 726,83 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 9 192 299 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,678 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 10,19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at