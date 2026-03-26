Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der Dow Jones gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 46 353,58 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 17,873 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,248 Prozent auf 46 314,24 Punkte an der Kurstafel, nach 46 429,49 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 46 547,59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 46 158,37 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,20 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 49 499,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 48 710,97 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 26.03.2025, den Stand von 42 454,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,19 Prozent abwärts. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 369,39 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Salesforce (+ 2,38 Prozent auf 186,29 USD), Apple (+ 1,55 Prozent auf 256,54 USD), IBM (+ 1,26 Prozent auf 244,42 USD), Honeywell (+ 1,04 Prozent auf 228,14 USD) und Sherwin-Williams (+ 0,93 Prozent auf 324,93 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-2,65 Prozent auf 173,95 USD), Boeing (-1,50 Prozent auf 196,62 USD), Caterpillar (-1,23 Prozent auf 710,17 USD), 3M (-1,20 Prozent auf 146,27 USD) und Goldman Sachs (-1,06 Prozent auf 832,95 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 10 562 681 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,759 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,58 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.at