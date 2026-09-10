Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Start schwächer

Das macht das Börsenbarometer in New York am Donnerstag.

Um 16:00 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,55 Prozent auf 52 090,27 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24,711 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,625 Prozent auf 52 707,90 Punkte an der Kurstafel, nach 52 380,66 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52 291,85 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52 062,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 1,92 Prozent. Vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 975,98 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 10.06.2026, den Stand von 49 918,78 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45 490,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,66 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54 744,33 Punkten. 45 057,28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 1,59 Prozent auf 320,34 USD), Coca-Cola (+ 1,39 Prozent auf 88,77 USD), UnitedHealth (+ 1,20 Prozent auf 397,78 USD), Walmart (+ 1,16 Prozent auf 107,06 USD) und Johnson Johnson (+ 0,97 Prozent auf 269,68 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-2,27 Prozent auf 218,59 USD), Honeywell Technologies (-1,67 Prozent auf 201,50 USD), Caterpillar (-1,36 Prozent auf 804,43 USD), Sherwin-Williams (-1,32 Prozent auf 316,42 USD) und 3M (-1,23 Prozent auf 162,37 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 3 486 091 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,674 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at