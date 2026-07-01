Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Handelsstart in der Verlustzone

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,08 Prozent tiefer bei 52 277,16 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 23,318 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,289 Prozent auf 52 168,18 Punkte an der Kurstafel, nach 52 319,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 52 304,96 Punkte, das Tagestief hingegen 52 026,64 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,542 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51 078,88 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.04.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 46 565,74 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 01.07.2025, einen Stand von 44 494,94 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,05 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52 655,66 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 4,96 Prozent auf 164,43 USD), IBM (+ 1,24 Prozent auf 284,70 USD), Microsoft (+ 1,14 Prozent auf 377,28 USD), Nike (+ 1,07 Prozent auf 41,49 USD) und Boeing (+ 1,04 Prozent auf 218,73 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Walmart (-4,06 Prozent auf 108,66 USD), Caterpillar (-4,03 Prozent auf 1 022,03 USD), NVIDIA (-2,70 Prozent auf 194,69 USD), Merck (-1,50 Prozent auf 126,57 USD) und 3M (-1,19 Prozent auf 159,98 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 5 092 133 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,138 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index bietet die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at