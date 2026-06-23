Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zum Start leichter

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 0,33 Prozent auf 51 540,69 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20,229 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,305 Prozent auf 51 555,19 Punkte an der Kurstafel, nach 51 712,71 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51 735,64 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51 301,77 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 50 579,70 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 46 208,47 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 23.06.2025, bei 42 581,78 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,53 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 52 281,19 Punkten. Bei 45 057,28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 3,54 Prozent auf 261,14 USD), Merck (+ 2,36 Prozent auf 118,20 USD), Johnson Johnson (+ 2,17 Prozent auf 236,30 USD), Sherwin-Williams (+ 2,12 Prozent auf 323,63 USD) und Microsoft (+ 2,07 Prozent auf 374,93 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Caterpillar (-4,39 Prozent auf 977,44 USD), NVIDIA (-3,11 Prozent auf 202,16 USD), Cisco (-2,36 Prozent auf 118,66 USD), Honeywell (-2,14 Prozent auf 223,22 USD) und Home Depot (-2,00 Prozent auf 283,60 EUR).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 758 147 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,23 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at