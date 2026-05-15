Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus

So bewegt sich der NASDAQ 100 am fünften Tag der Woche.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,34 Prozent leichter bei 29 183,79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,31 Prozent auf 29 191,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29 580,30 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29 285,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 991,42 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,007 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 26 204,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 335,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 7,15 Prozent auf 51,45 USD), DexCom (+ 6,47 Prozent auf 61,56 USD), Atlassian (+ 5,39 Prozent auf 85,22 USD), Intuit (+ 3,38 Prozent auf 391,07 USD) und Workday (+ 3,33 Prozent auf 122,70 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-6,64 Prozent auf 213,33 USD), Intel (-6,31 Prozent auf 108,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,21 Prozent auf 175,35 USD), Micron Technology (-5,10 Prozent auf 736,47 USD) und Lam Research (-4,27 Prozent auf 286,39 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 570 943 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,717 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at