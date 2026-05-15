Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|NASDAQ 100-Performance im Fokus
|
15.05.2026 18:02:34
Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus
Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 18:00 Uhr um 1,34 Prozent leichter bei 29 183,79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,31 Prozent auf 29 191,36 Punkte an der Kurstafel, nach 29 580,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 29 285,92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 991,42 Punkten verzeichnete.
NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,007 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 26 204,58 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 732,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 335,82 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,78 Prozent nach oben. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 29 678,89 Punkten. Bei 22 841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
NASDAQ 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Enphase Energy (+ 7,15 Prozent auf 51,45 USD), DexCom (+ 6,47 Prozent auf 61,56 USD), Atlassian (+ 5,39 Prozent auf 85,22 USD), Intuit (+ 3,38 Prozent auf 391,07 USD) und Workday (+ 3,33 Prozent auf 122,70 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Arm (-6,64 Prozent auf 213,33 USD), Intel (-6,31 Prozent auf 108,61 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,21 Prozent auf 175,35 USD), Micron Technology (-5,10 Prozent auf 736,47 USD) und Lam Research (-4,27 Prozent auf 286,39 USD).
Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21 570 943 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,717 Bio. Euro den größten Anteil ein.
Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien
Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,89 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
15.05.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 nachmittags leichter (finanzen.at)
|
15.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
15.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.05.26
|US law firms rethink their strategy for Greater China (Financial Times)
|
14.05.26
|Börse New York in Grün: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
12.05.26
|Börse New York: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Aktien in diesem Artikel
|Arm Holdings
|180,60
|-7,48%
|Atlassian
|75,10
|8,53%
|Charter Inc (A) (Charter Communications)
|120,62
|-4,81%
|DexCom Inc.
|53,00
|7,07%
|Enphase Energy Inc
|45,46
|10,45%
|Intel Corp.
|93,43
|-6,19%
|Intuit Inc.
|338,35
|4,41%
|Kraft Heinz Company
|19,76
|-0,70%
|Lam Research Corp.
|244,80
|-4,78%
|Micron Technology Inc.
|622,70
|-6,87%
|NVIDIA Corp.
|193,80
|-3,94%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|152,70
|-4,66%
|Warner Bros. Discovery
|23,21
|-0,11%
|Workday Inc
|107,48
|5,56%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|29 125,20
|-1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.