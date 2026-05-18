Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am Montagnachmittag schwächer.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,88 Prozent auf 28 868,51 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,415 Prozent auf 29 246,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29 125,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 748,63 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29 250,15 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26 672,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, notierte der NASDAQ 100 bei 24 898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, einen Stand von 21 427,94 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 14,53 Prozent aufwärts. Bei 29 678,89 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22 841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Zscaler (+ 9,68 Prozent auf 176,64 USD), Cognizant (+ 7,55 Prozent auf 50,69 USD), Verisk Analytics A (+ 5,33 Prozent auf 171,22 USD), CoStar Group (+ 4,47 Prozent auf 34,14 USD) und DexCom (+ 4,33 Prozent auf 64,30 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-9,42 Prozent auf 632,48 USD), Enphase Energy (-7,57 Prozent auf 48,89 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,96 Prozent auf 165,08 USD), Micron Technology (-6,38 Prozent auf 678,40 USD) und Marvell Technology (-5,60 Prozent auf 166,99 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 22 346 074 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ 100 mit 4,705 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Charter A-Aktie präsentiert mit 3,41 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,00 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at