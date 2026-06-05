Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße

Das machte das Börsenbarometer in New York zum Handelsschluss.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 4,77 Prozent schwächer bei 28 957,60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,37 Prozent tiefer bei 29 992,37 Punkten, nach 30 407,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 30 051,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 929,88 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 4,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 28 015,06 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 25 020,41 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 05.06.2025, den Wert von 21 547,43 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,88 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Exelon (+ 2,51 Prozent auf 45,75 USD), Charter A (+ 2,38 Prozent auf 132,12 USD), O Reilly Automotive (+ 2,18 Prozent auf 90,33 USD), Comcast (+ 2,10 Prozent auf 23,82 USD) und Marriott (+ 1,87 Prozent auf 392,51 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Enphase Energy (-18,01 Prozent auf 56,07 USD), Marvell Technology (-16,74 Prozent auf 263,47 USD), Micron Technology (-13,25 Prozent auf 864,01 USD), Arm (-12,84 Prozent auf 342,93 USD) und Intel (-11,28 Prozent auf 99,17 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 61 964 033 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,472 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,14 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at