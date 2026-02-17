Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten

Kaum verändert zeigte sich der NASDAQ 100 zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0,13 Prozent) bei 24 701,60 Punkten ab. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,668 Prozent auf 24 567,55 Punkte an der Kurstafel, nach 24 732,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 818,30 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 387,47 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 25 529,26 Punkten bewertet. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.11.2025, den Wert von 24 799,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 22 114,69 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,00 Prozent nach unten. Bei 26 165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Fiserv (+ 6,89 Prozent auf 63,45 USD), Constellation Energy (+ 5,05 Prozent auf 303,01 USD), Enphase Energy (+ 4,94 Prozent auf 45,64 USD), PayPal (+ 3,55 Prozent auf 35,13 EUR) und Apple (+ 3,17 Prozent auf 263,88 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Cadence Design Systems (-5,34 Prozent auf 283,46 USD), Intuit (-5,07 Prozent auf 379,17 USD), Fortinet (-4,52 Prozent auf 81,69 USD), Mondelez (-4,36 Prozent auf 59,86 USD) und Zoom Communications (-4,27 Prozent auf 88,65 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40 144 588 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,750 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

