Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Dienstag im Minus.

Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel schlussendlich 0,25 Prozent auf 25 462,56 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 25 509,88 Punkte an der Kurstafel, nach 25 525,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 456,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 577,58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 25 434,89 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor drei Monaten, am 30.09.2025, bei 24 679,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 21 197,09 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 21,39 Prozent nach oben. 26 182,10 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Zählern verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Diamondback Energy (+ 1,80 Prozent auf 151,25 USD), Intel (+ 1,69 Prozent auf 37,30 USD), Baker Hughes (+ 1,56 Prozent auf 46,09 USD), Marvell Technology (+ 1,17 Prozent auf 86,76 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,10 Prozent auf 665,95 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-2,84 Prozent auf 32,19 USD), JDcom (-1,91 Prozent auf 28,71 USD), Palantir (-1,81 Prozent auf 180,84 USD), Axon Enterprise (-1,45 Prozent auf 572,11 USD) und Gilead Sciences (-1,39 Prozent auf 123,18 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23 291 205 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3,934 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ 100.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,60 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at