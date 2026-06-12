Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt die Freitagssitzung mit Verlusten

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Freitagmorgen in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 16:00 Uhr um 0,25 Prozent tiefer bei 29 373,61 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 29 380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,18 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29 452,24 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 220,83 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 0,368 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.05.2026, den Wert von 29 064,80 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.03.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 533,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.06.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 21 913,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,53 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Punkte.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Arm (+ 4,45 Prozent auf 357,46 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3,00 Prozent auf 503,10 USD), Intel (+ 2,40 Prozent auf 119,77 USD), QUALCOMM (+ 2,14 Prozent auf 207,31 USD) und PayPal (+ 1,54 Prozent auf 35,67 EUR). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil KLA-Tencor (-90,01 Prozent auf 240,96 USD), Adobe (-8,14 Prozent auf 201,00 USD), Zscaler (-3,97 Prozent auf 121,10 USD), Cintas (-3,69 Prozent auf 175,17 USD) und Atlassian (-3,59 Prozent auf 86,00 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 4 236 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,192 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,63 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at