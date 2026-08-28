Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beginnt Freitagshandel im Minus

Der NASDAQ 100 fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 15:59 Uhr um 0,11 Prozent auf 29 608,65 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,323 Prozent leichter bei 29 545,90 Punkten in den Handel, nach 29 641,56 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29 516,65 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 649,05 Punkten.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,77 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 28.07.2026, einen Stand von 27 763,13 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der NASDAQ 100 bei 30 223,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23 703,45 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17,47 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit AppLovin (+ 2,67 Prozent auf 320,99 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 1,90 Prozent auf 581,96 USD), Western Digital (+ 1,90 Prozent auf 470,76 USD), Airbnb (+ 1,47 Prozent auf 187,12 USD) und DoorDash (+ 1,34 Prozent auf 235,00 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen derweil PayPal (-12,35 Prozent auf 46,50 EUR), Marvell Technology (-6,89 Prozent auf 224,82 USD), Autodesk (-5,22 Prozent auf 256,46 USD), CrowdStrike (-4,51 Prozent auf 217,69 USD) und Palo Alto Networks (-3,98 Prozent auf 367,62 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 5 418 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4,356 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Comcast-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,38 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at