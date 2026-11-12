Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 fällt zum Handelsende zurück

Schlussendlich notierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,30 Prozent schwächer bei 28 289,19 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,48 Prozent leichter bei 27 953,91 Punkten in den Handel, nach 28 374,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 28 548,55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 27 940,58 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 3,76 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 12.10.2026, den Wert von 30 664,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29 742,60 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 12.11.2025, einen Stand von 25 517,33 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,23 Prozent aufwärts. Bei 31 361,37 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. 22 841,42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,86 Prozent auf 585,30 USD), Broadcom (+ 5,54 Prozent auf 364,36 USD), Constellation Energy (+ 2,79 Prozent auf 282,40 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 1,79 Prozent auf 298,70 USD) und Tesla (+ 1,69 Prozent auf 397,45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen hingegen Nebius (-16,84 Prozent auf 128,64 USD), Keurig Dr Pepper (-7,40 Prozent auf 35,42 USD), Moderna (-6,97 Prozent auf 231,35 USD), CoreWeave (-6,86 Prozent auf 56,60 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-6,49 Prozent auf 114,41 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 181 431 202 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,571 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,62 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,60 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at