Der NASDAQ 100 befindet sich am dritten Tag der Woche tief in der Verlustzone.

Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 3,14 Prozent schwächer bei 25 390,04 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 3,45 Prozent auf 25 309,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26 214,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 24 970,66 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 25 392,42 Einheiten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 5,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 28 957,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29 209,23 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 25 018,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,729 Prozent nach oben. 31 361,37 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Kraft Heinz Company (+ 1,92 Prozent auf 26,06 USD), Diamondback Energy (+ 1,10 Prozent auf 178,04 USD), Mondelez (+ 1,03 Prozent auf 67,70 USD), PepsiCo (+ 1,02 Prozent auf 144,14 USD) und Paychex (+ 0,80 Prozent auf 116,00 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen CoreWeave (-11,25 Prozent auf 37,81 USD), Nebius (-11,19 Prozent auf 77,54 USD), Micron Technology (-10,69 Prozent auf 562,48 USD), Sandisk (-10,52 Prozent auf 69,75 USD) und Astera Labs (-10,47 Prozent auf 171,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16 170 505 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,637 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Mitglieder im Blick

2027 hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,26 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at