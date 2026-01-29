Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 gibt nachmittags nach

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der NASDAQ 100 fällt im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 1,18 Prozent auf 25 717,00 Punkte. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,028 Prozent auf 26 030,08 Punkte an der Kurstafel, nach 26 022,79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 26 046,34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 418,55 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ 100 bereits um 0,335 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 25 525,56 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, stand der NASDAQ 100 bei 26 119,85 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.01.2025, den Stand von 21 411,46 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,03 Prozent nach oben. Bei 26 165,08 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Das Jahrestief liegt hingegen bei 24 954,18 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Meta Platforms (ex Facebook) (+ 10,46 Prozent auf 738,71 USD), Honeywell (+ 4,23 Prozent auf 225,80 USD), AppLovin (+ 3,72 Prozent auf 562,53 USD), Comcast (+ 3,59 Prozent auf 29,43 USD) und Diamondback Energy (+ 2,99 Prozent auf 165,06 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Microsoft (-12,04 Prozent auf 423,64 USD), Atlassian (-11,51 Prozent auf 119,25 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-10,80 Prozent auf 141,34 USD), Workday (-8,95 Prozent auf 172,19 USD) und Datadog A (-8,59 Prozent auf 128,48 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 25 129 821 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,825 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,94 Prozent.

