Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,53 Prozent leichter bei 25 116,20 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 25 524,27 Punkte an der Kurstafel, nach 25 249,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 597,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 086,36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 555,86 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 24 892,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 975,62 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 9,48 Prozent auf 312,46 USD), ASML (+ 8,70 Prozent auf 1 162,91 USD), Lam Research (+ 6,83 Prozent auf 182,88 USD), Enphase Energy (+ 6,68 Prozent auf 34,19 USD) und Intel (+ 6,60 Prozent auf 39,34 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-8,14 Prozent auf 619,00 USD), Palantir (-6,01 Prozent auf 167,06 USD), Intuit (-5,81 Prozent auf 623,91 USD), Workday (-5,50 Prozent auf 202,97 USD) und Adobe (-5,00 Prozent auf 332,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 245 405 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 4,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,63 Prozent.

