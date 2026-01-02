Intel Aktie

NASDAQ 100 im Fokus 02.01.2026 20:05:11

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich heute schwächer.

Am Freitag tendiert der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ 0,53 Prozent leichter bei 25 116,20 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,09 Prozent auf 25 524,27 Punkte an der Kurstafel, nach 25 249,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 25 597,65 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25 086,36 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 1,36 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.12.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 25 555,86 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 02.10.2025, bei 24 892,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 20 975,62 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Micron Technology (+ 9,48 Prozent auf 312,46 USD), ASML (+ 8,70 Prozent auf 1 162,91 USD), Lam Research (+ 6,83 Prozent auf 182,88 USD), Enphase Energy (+ 6,68 Prozent auf 34,19 USD) und Intel (+ 6,60 Prozent auf 39,34 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen AppLovin (-8,14 Prozent auf 619,00 USD), Palantir (-6,01 Prozent auf 167,06 USD), Intuit (-5,81 Prozent auf 623,91 USD), Workday (-5,50 Prozent auf 202,97 USD) und Adobe (-5,00 Prozent auf 332,50 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 245 405 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,863 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Charter A-Aktie verzeichnet mit 4,89 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,63 Prozent.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intel Corp.mehr Nachrichten

Analysen zu Intel Corp.mehr Analysen

19.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
24.10.25 Intel Verkaufen DZ BANK
24.10.25 Intel Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.10.25 Intel Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 284,45 -5,10% Adobe Inc.
AppLovin Corp 528,20 -11,32% AppLovin Corp
ASML Holding NV NY Registered Shs 994,00 8,52% ASML Holding NV NY Registered Shs
Charter Inc (A) (Charter Communications) 178,30 1,12% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Enphase Energy Inc 28,82 2,16% Enphase Energy Inc
Intel Corp. 33,63 7,19% Intel Corp.
Intuit Inc. 536,80 -5,92% Intuit Inc.
Kraft Heinz Company 20,80 0,85% Kraft Heinz Company
Lam Research Corp. 157,76 4,55% Lam Research Corp.
Micron Technology Inc. 268,55 6,57% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 161,12 0,51% NVIDIA Corp.
Palantir 143,34 -8,67% Palantir
Workday Inc 175,42 -4,65% Workday Inc
Zscaler Inc Registered Shs 188,42 -2,60% Zscaler Inc Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 206,17 -0,17%

