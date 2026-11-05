Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 implodiert

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 5,82 Prozent tiefer bei 26 781,72 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 1,26 Prozent auf 28 078,18 Punkte an der Kurstafel, nach 28 437,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28 078,18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26 617,85 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 6,23 Prozent. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 31 076,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 29 487,79 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 25 620,03 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 31 361,37 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell AppLovin (+ 30,09 Prozent auf 353,51 USD), PDD (+ 2,12 Prozent auf 83,89 USD), Costco Wholesale (+ 1,94 Prozent auf 1 066,80 USD), Coca-Cola European Partners (+ 1,29 Prozent auf 117,33 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,00 Prozent auf 306,57 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Sandisk (-20,01 Prozent auf 829,85 USD), Astera Labs (-16,85 Prozent auf 185,66 USD), Nebius (-16,28 Prozent auf 118,48 USD), Western Digital (-16,10 Prozent auf 271,69 USD) und Lumentum (-15,97 Prozent auf 526,68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 30 663 960 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro den größten Anteil.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

In diesem Jahr hat die Micron Technology-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,29 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at