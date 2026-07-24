Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Das machte das Börsenbarometer in New York am Freitag zum Handelsende.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,15 Prozent leichter bei 28 128,34 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,326 Prozent schwächer bei 28 362,15 Punkten in den Handel, nach 28 454,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Freitag bei 28 053,08 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 28 471,48 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 24.06.2026, den Stand von 29 220,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27 303,67 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2025, den Stand von 23 219,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11,59 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Adobe (+ 6,10 Prozent auf 225,11 USD), Workday (+ 5,84 Prozent auf 135,34 USD), T-Mobile US (+ 5,67 Prozent auf 180,09 USD), Intuit (+ 5,26 Prozent auf 296,33 USD) und Thomson Reuters (+ 5,20 Prozent auf 90,15 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Nebius (-15,02 Prozent auf 187,77 USD), CoreWeave (-11,37 Prozent auf 71,88 USD), Astera Labs (-10,82 Prozent auf 291,58 USD), Sandisk (-10,79 Prozent auf 1 436,56 USD) und Rocket Lab (-8,69 Prozent auf 63,91 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41 027 405 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,508 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,30 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,33 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at