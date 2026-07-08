Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt zum Start den Rückwärtsgang ein

Um 15:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 0,19 Prozent auf 29 118,53 Punkte an der NASDAQ 100-Kurstafel. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,489 Prozent auf 29 030,33 Punkte an der Kurstafel, nach 29 173,02 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 181,30 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29 005,08 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der NASDAQ 100 bereits um 1,55 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 29 414,26 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 24 903,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 22 702,25 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,52 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30 762,20 Punkten. Bei 22 841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Nebius (+ 4,17 Prozent auf 203,32 USD), Astera Labs (+ 3,43 Prozent auf 396,02 USD), Applied Materials (+ 3,39 Prozent auf 573,30 USD), Western Digital (+ 3,38 Prozent auf 550,11 USD) und CoreWeave (+ 3,38 Prozent auf 86,35 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Palantir (-4,28 Prozent auf 128,62 USD), DoorDash (-4,03 Prozent auf 187,83 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,70 Prozent auf 93,76 USD), Shopify A (-3,41 Prozent auf 117,72 USD) und Airbnb (-3,23 Prozent auf 143,99 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 3 249 786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,143 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,74 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at