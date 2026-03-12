Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter

Um 17:59 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,32 Prozent leichter bei 24 636,20 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,776 Prozent auf 24 771,32 Punkte an der Kurstafel, nach 24 965,01 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 24 541,36 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 809,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,845 Prozent. Der NASDAQ 100 wies vor einem Monat, am 12.02.2026, einen Stand von 24 687,61 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 12.12.2025, einen Stand von 25 196,73 Punkten auf. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 19 596,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 2,26 Prozent nach. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Bei 24 289,23 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Diamondback Energy (+ 2,30 Prozent auf 180,71 USD), Palantir (+ 2,04 Prozent auf 154,69 USD), Constellation Energy (+ 1,95 Prozent auf 306,56 USD), American Electric Power (+ 1,83 Prozent auf 133,66 USD) und Exelon (+ 1,76 Prozent auf 49,70 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen MercadoLibre (-7,49 Prozent auf 1 633,87 USD), Baker Hughes (-5,17 Prozent auf 55,92 USD), Airbnb (-4,80 Prozent auf 126,99 USD), Intel (-4,68 Prozent auf 45,74 USD) und Align Technology (-4,66 Prozent auf 166,67 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 15 686 018 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,915 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Kraft Heinz Company lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,93 Prozent.

Redaktion finanzen.at