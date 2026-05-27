Baker Hughes Aktie

Baker Hughes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUAY / ISIN: US05722G1004

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NASDAQ-Handel im Blick 27.05.2026 22:35:06

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter

Der Handel in New York verlief am Mittwochabend in ruhigen Bahnen.

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 29 973,57 Punkten ab. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,267 Prozent fester bei 30 081,28 Punkten in den Handel, nach 30 001,32 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29 808,89 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30 099,79 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,399 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 27.04.2026, mit 27 305,68 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 27.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 960,04 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 27.05.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 21 414,99 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 18,91 Prozent nach oben. 30 099,79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell AppLovin (+ 10,42 Prozent auf 567,83 USD), Enphase Energy (+ 5,05 Prozent auf 70,28 USD), Atlassian (+ 4,89 Prozent auf 89,07 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,74 Prozent auf 635,26 USD) und Micron Technology (+ 3,63 Prozent auf 928,41 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Zscaler (-31,52 Prozent auf 126,41 USD), PDD (-10,38 Prozent auf 86,61 USD), QUALCOMM (-6,20 Prozent auf 233,40 USD), Arm (-5,76 Prozent auf 302,71 USD) und Baker Hughes (-5,29 Prozent auf 63,20 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 38 929 724 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,474 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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AppLovin Corp 493,25 1,54% AppLovin Corp
Arm Holdings 258,00 -0,77% Arm Holdings
Atlassian 78,40 2,62% Atlassian
Baker Hughes Inc. 54,64 0,57% Baker Hughes Inc.
Charter Inc (A) (Charter Communications) 126,80 0,22% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Enphase Energy Inc 59,24 -2,00% Enphase Energy Inc
Kraft Heinz Company 20,97 0,14% Kraft Heinz Company
Meta Platforms (ex Facebook) 553,00 1,32% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 796,30 0,35% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 182,00 -0,39% NVIDIA Corp.
PDD Holdings (spons. ADRs) 73,00 -2,14% PDD Holdings (spons. ADRs)
QUALCOMM Inc. 198,36 -1,31% QUALCOMM Inc.
Warner Bros. Discovery 23,29 -0,06% Warner Bros. Discovery
Zscaler Inc Registered Shs 109,46 0,29% Zscaler Inc Registered Shs

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