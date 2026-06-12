Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 präsentiert sich schwächer

Am fünften Tag der Woche halten sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag fällt der NASDAQ 100 um 17:59 Uhr via NASDAQ um 0,02 Prozent auf 29 440,14 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,222 Prozent auf 29 380,68 Punkte an der Kurstafel, nach 29 446,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29 220,83 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 733,89 Zählern.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,143 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29 064,80 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 12.03.2026, bei 24 533,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 21 913,32 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 16,80 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 30 762,20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 10,26 Prozent auf 377,35 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 4,77 Prozent auf 511,77 USD), QUALCOMM (+ 4,70 Prozent auf 212,49 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,43 Prozent auf 125,47 USD) und Intel (+ 4,34 Prozent auf 122,04 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen KLA-Tencor (-89,72 Prozent auf 247,99 USD), Adobe (-7,33 Prozent auf 202,76 USD), Autodesk (-3,23 Prozent auf 198,92 USD), Intuit (-2,36 Prozent auf 270,37 USD) und Cintas (-2,33 Prozent auf 177,65 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 740 518 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,192 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,63 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at