Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt am Freitagmittag ab

Der NASDAQ 100 wagt sich aktuell nicht aus der Reserve.

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr um 0,09 Prozent auf 29 421,24 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,281 Prozent fester bei 29 529,64 Punkten in den Handel, nach 29 446,98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 29 407,28 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 29 560,30 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29 490,96 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30 406,19 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 454,89 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 16,72 Prozent aufwärts. Bei 30 762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22 841,42 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,92 Prozent auf 148,01 USD), Sandisk (+ 6,52 Prozent auf 1 719,60 USD), Lam Research (+ 5,13 Prozent auf 283,12 USD), Applied Materials (+ 4,31 Prozent auf 435,37 USD) und Seagate Technology (+ 4,18 Prozent auf 836,68 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Rocket Lab (-5,23 Prozent auf 64,27 USD), QUALCOMM (-4,96 Prozent auf 179,35 USD), Netflix (-4,74 Prozent auf 71,74 USD), Palo Alto Networks (-3,90 Prozent auf 360,43 USD) und Thomson Reuters (-3,09 Prozent auf 96,41 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ 100

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17 673 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,488 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Micron Technology-Aktie hat mit 6,25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at