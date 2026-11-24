Am Dienstag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 1,99 Prozent leichter bei 26 214,17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 1,67 Prozent auf 26 298,14 Punkte an der Kurstafel, nach 26 746,10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 26 433,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 935,47 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28 957,53 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 29 023,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 24 873,85 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,00 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31 361,37 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 841,42 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Moderna (+ 7,21 Prozent auf 227,38 USD), Amgen (+ 5,54 Prozent auf 473,94 USD), Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,53 Prozent auf 164,61 USD), Take Two (+ 5,28 Prozent auf 220,41 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 4,76 Prozent auf 987,09 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Analog Devices (-17,37 Prozent auf 312,95 USD), Astera Labs (-13,88 Prozent auf 191,30 USD), CoreWeave (-11,85 Prozent auf 42,61 USD), Texas Instruments (-11,25 Prozent auf 258,44 USD) und Sandisk (-11,13 Prozent auf 77,95 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 82 937 369 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,03 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at