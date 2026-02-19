Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 schwächelt am Donnerstagmittag

Der NASDAQ 100 zeigt sich derzeit schwächer.

Der NASDAQ 100 verliert im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 0,48 Prozent auf 24 779,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,511 Prozent auf 24 771,65 Punkte an der Kurstafel, nach 24 898,87 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 24 890,12 Punkte, das Tagestief hingegen 24 708,04 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0,862 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 25 529,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 24 640,52 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 19.02.2025, mit 22 175,60 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,69 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 387,47 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit eBay (+ 4,44 Prozent auf 85,83 USD), Axon Enterprise (+ 1,86 Prozent auf 438,13 USD), Zoom Communications (+ 1,23 Prozent auf 92,24 USD), T-Mobile US (+ 1,10 Prozent auf 215,59 USD) und Baker Hughes (+ 1,09 Prozent auf 62,21 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Booking (-6,82 Prozent auf 3 978,74 USD), Cognizant (-3,52 Prozent auf 64,46 USD), ON Semiconductor (-3,51 Prozent auf 68,18 USD), Microchip Technology (-3,44 Prozent auf 76,39 USD) und Cadence Design Systems (-3,42 Prozent auf 294,57 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 8 265 316 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,808 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,72 erwartet. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,70 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

